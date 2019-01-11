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Гривна уступила первое место в рейтинге самых недооцененных валют

Новости » Экономика    11.01.2019 - 11:45
Гривна уступила первое место в рейтинге самых недооцененных валют
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Российский рубль обошел украинскую гривну в Индексе Биг-Мака

Украинская гривна заняла второе место в списке самых недооцененных валют в обновленном Индексе Биг-Мака, уступив первое место российскому рублю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания The Economist за 2019 год.

Согласно данным издания, курс украинской валюты недооценен на 65,2%, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,68 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69% и занимала первое место в рейтинге.

В пятерку самых недооцененных валют мира в 2019 году также вошли денежные единицы, Малайзии, Аргентины, и Турции.

Гривна уступила первое место в рейтинге самых недооцененных валют

www.economist.com

Самой переоцененной валютой является швейцарский франк. В этой стране Биг-Мак стоит на 18,7% дороже, чем в США. Кроме того, переоценены шведская и норвежская крона.

Гривна уступила первое место в рейтинге самых недооцененных валют

www.economist.com

Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.

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