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Гривня поступилася першим місцем у рейтингу найбільш недооцінених валют

Новини » Економіка    11.01.2019 - 11:45
Гривня поступилася першим місцем у рейтингу найбільш недооцінених валют
Фото: колаж (РБК-Україна)

Російський рубль обійшов українську гривню в Індексі Біг-Маку

Українська гривня зайняла друге місце в списку найбільш недооцінених валют в оновленому Індекс Біг-Маку, поступившись перше місце російському рублю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання The Economist за 2019 рік.

Згідно з даними видання, курс української валюти недооцінений на 65,2%, а курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 9,68 грн/долар.

В 2018 році за Індексом Біг-Мака, українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу.

У п'ятірку найбільш недооцінених валют світу в 2019 році також увійшли грошові одиниці, Малайзії, Аргентини, Туреччини.

Гривня поступилася першим місцем у рейтингу найбільш недооцінених валют

www.economist.com

Найбільш переоціненою валютою є швейцарський франк. У цій країні Біг-Мак коштує на 18,7% дорожче, ніж у США. Крім того, переоцінені шведська і норвезька крона.

Гривня поступилася першим місцем у рейтингу найбільш недооцінених валют

www.economist.com

Індекс Біг-Маку був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Зазначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.

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Теми: Курс долара
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