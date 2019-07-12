Гривня піднялася в рейтингу валют журналу The Economist

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс повинен знаходитися на рівні 9,93 грн/долар, стверджують автори індексу Біг-Мака

Українська гривня піднялася з передостаннього на п'яте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют у оновленому Індексі Біг-Мака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання The Economist за липень 2019 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 57 грн, у той час як в США - 5,74 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 61,3% порівняно з фактичним обмінним курсом 25,65 грн/долар, а курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 9,93 грн/долар.

У 2018 році за Індексом Біг-Мака, українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу, а в січні 2019 року українська гривня посіла друге місце у списку найбільш недооцінених валют - курс української валюти був недооцінений на 65,2%.

У п'ятірку найбільш недооцінених валют світу в липні 2019 року також увійшли грошові одиниці Росії, Малайзії, ПАР та Румунії.

economist.com

Переоціненою валютою є тільки швейцарський франк. У цій країні Біг-Мак коштує на 14,0% дорожче, ніж в США.

economist.com

Індекс Біг-Маку був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.