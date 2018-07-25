Гривна начала активно снижаться на рынке, - аналитик

Рост курса доллара обусловлен снижением предложения на рынке

За прошлую неделю гривна начала активно снижаться на рынке и за последние четыре недели показала максимальный уровень волатильности. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Вырвавшись из узкого диапазона в 26.00-26.20, гривна устремилась до более высоких значений и до конца сессии вторника достигла значений в 26.58. На данный момент с разной скоростью демонстрируют рост наличный курс и официальный курс центробанка - за последнюю неделю они увеличились в среднем на 22 копейки.

Рост курса обусловлен снижением предложения доллара на рынке - при его росте продавцы просто придерживают курс, ожидая его повышения для продажи валюты по более высоким ценам. Это формирует его общий дефицит и снижение гривны по всему спектру рынка. Так, за прошлую неделю курс гривны к евро укрепился в среднем на 50 копеек и смог преодолеть отметку в 31 гривну за евро. Важно отметить, что за этот же период волатильность евро и доллара на рынке была минимальной и валюты не показали особых движений. Таким образом, снижение курса гривны вызвано сугубо внутренними факторами.

На данный момент гривна преодолела квартальный максимум и в случае закрепления над ним в ближайшую неделю стоит ожидать дальнейшего роста актива. Таким образом, на ближайшую неделю курс доллара может продолжить укрепляться до более высоких значений и достигнуть среднерыночной отметки в 26.80 гривен, европейская валюта может достигнуть значений в 31.40 гривен.

Напомним, 25 июля курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 повысился на 9 копеек - до 26,68 грн/долл, курс в покупке вырос на 7 копеек - до 26,64 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 31,19 грн/евро.

Национальный банк Украины на 25 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,58 гривен за доллар.