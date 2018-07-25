Гривня почала активно знижуватися на ринку, - аналітик

Зростання курсу долара обумовлене зниженням пропозиції на ринку

За минулий тиждень гривня почала активно знижуватися на ринку і за останні чотири тижні показала максимальний рівень волатильності. Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

Вирвавшись з вузького діапазону у 26.00-26.20, гривня попрямувала до більш високих значень і до кінця сесії вівторка досягла значень у 26.58. Наразі з різною швидкістю демонструють зростання готівковий курс і офіційний курс центробанку - за останній тиждень вони збільшилися в середньому на 22 копійки.

Зростання курсу обумовлено зниженням пропозиції долара на ринку - при його зростанні продавці просто притримують курс, очікуючи його підвищення для продажу валюти за більш високими цінами. Це формує його загальний дефіцит і зниження гривні по всьому спектру ринку. Так, за минулий тиждень курс гривні до євро зміцнився в середньому на 50 копійок і зміг подолати позначку у 31 гривню за євро. Важливо відзначити, що за цей же період волатильність євро і долара на ринку була мінімальною і валюти не показали особливих рухів. Таким чином, зниження курсу гривні викликано суто внутрішніми чинниками.

Наразі гривня подолала квартальний максимум і в разі закріплення над ним в найближчий тиждень варто очікувати подальшого зростання активу. Таким чином, на найближчий тиждень курс долара може продовжити зміцнюватися до більш високих значень і досягти середньоринкової позначки у 26.80 гривень, європейська валюта може досягти значень у 31.40 гривень.

Нагадаємо, 25 липня курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 підвищився на 9 копійок - до 26,68 грн/дол, курс купівлі зріс на 7 копійок - до 26,64 грн/дол. Курс євро у продажу збільшився на 7 копійок - до 31,19 грн/євро.

Національний банк України на 25 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,58 гривень за долар.