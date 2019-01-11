Гриценка викликали на допит в СБУ

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

В СБУ не підтверджують інформацію про виклик Гриценка на допит

Лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка викликали на допит до Служби безпеки України. Про це в коментарі РБК-Україна розказала керівник прес-служби партії Христина Бондаренко.

Бондаренко зазначила, що допит Гриценка призначено на 11:00 15 січня.

"Знаємо лише день і час. Вівторок, 11:00", - сказала вона, зазначивши, що причина виклику невідома.

Втім, в СБУ не підтверджують інформацію про виклик Гриценка на допит.

"У мене такої інформації на даний момент немає. Я не чула такого. Щоб розуміти кого і куди треба розуміти, яка справа. Поки що офіційно знайти слідчого, щоб він мені підтвердив таке...я не знайшла", - повідомили РБК-Україна у СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Громадянська позиція" висунула Анатолія Гриценка кандидатом у президенти. Питання висунення кандидата на вибори президента України делегати партії розглянули у ході з'їзду сьогодні, 11 січня.

Як писало РБК-Україна, екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка в Росії офіційно звинуватили в "закликах до терористичної діяльності".