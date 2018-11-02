Гриценко потерял почти половину избирателей по сравнению с летними рейтингами, - эксперт

Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Эксперт прокомментировал политические рейтинги Гриценко

Анатолий Гриценко потерял почти половину избирателей по сравнению с летними рейтингами. Такое мнение в комментарии СМИ высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"У Гриценко есть цепь скандалов, связанная с формированием широкой коалиции под его лидерством, но, насколько мне известно, это все закончилось крахом и по сравнению с летними рейтингами Гриценко потерял почти половину избирателей", - сказал эксперт.

В союзники к Гриценко, по словам эксперта, "напрашивался" Виктор Балога — технологический человек с огромным политический опытом.

"Но, думаю, там начали доминировать страх, что Балога из "бывших". Хотя Балога с Гриценко вместе работали в "Нашей Украине", например. Очевидно, что Гриценко боится взять на себя репутационные риски. Хотя и президент Порошенко выходец из "Нашей Украины" и его победа — тоже в каком-то смысле политическое наследие "Нашей Украины" и Ющенко лично. Мне кажется, что Гриценко хочет не отдаляться от олигархов — потенциальных доноров его кампании — и опереться, в то же время, на незапятнанных игроков, как Егор Фирсов, например", - сказал он.

"Но дело в том, что меняется логика выборов. Мне кажется, определенным следствием завершения цикла выборов в ОТО будет взросления избирателя, поэтому на президентских выборах будут играть другие веские причины. То есть, мы выбираем не главного феодала, а главного дипломата и руководителя, верховного главнокомандующего. Если Гриценко еще, хотя бы по образованию, может быть военным командиром, то он точно не дипломат. А еще беда в том, что Гриценко забыл надеть свой полковничий мундир в 2014 году и пойти на фронт… Если бы он это сделал, я думаю, что альтернативы ему бы сегодня не было. То есть год в войсках изменил бы отношение к нему радикально", - добавил эксперт

Напомним, ранее политолог, кандидат философских наук Валентин Гладких скептически оценил перспективы Анатолия Гриценко и Андрея Садового на выборах в 2019 году.