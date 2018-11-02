Гриценко втратив майже половину виборців порівняно з літніми рейтингами, - експерт

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Експерт прокоментував політичні рейтинги Гриценка

Анатолій Гриценко втратив майже половину виборців порівняно з літніми рейтингами. Таку думку в коментарі ЗМІ висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

"У Гриценка є ланцюг скандалів, пов'язаний з формуванням широкої коаліції під його лідерством, але, наскільки мені відомо, це все закінчилося крахом і в порівнянні з літніми рейтингами Гриценко втратив майже половину виборців", - сказав експерт.

В союзники до Гриценка, за словами експерта, "напрошувався" Віктор Балога — технологічна людина з величезним політичний досвідом.

"Але, думаю, там почали домінувати страх, що Балога з "колишніх". Хоча Балога з Гриценком разом працювали в "Нашій Україні", наприклад. Очевидно, що Гриценко боїться взяти на себе репутаційні ризики. Хоча і президент Порошенко виходець з "Нашої України" і його перемога — теж в якомусь сенсі політична спадщина "Нашої України" і Ющенка особисто. Мені здається, що Гриценко хоче не віддалятися від олігархів — потенційних донорів його кампанії — і спертися, в той же час, на незаплямованих гравців, як Єгор Фірсов, наприклад", - сказав він.

"Але справа в тому, що змінюється логіка виборів. Мені здається, що певним наслідком завершення циклу виборів в ОТГ буде дорослішання виборця, тому на президентських виборах будуть грати інші вагомі причини. Тобто, ми вибираємо не головного феодала, а головного дипломата і керівника, верховного головнокомандувача. Якщо Гриценко ще, хоча б за освітою, може бути військовим командиром, то він точно не дипломат. А ще біда в тому, що Гриценко забув одягнути свій полковницький мундир в 2014 році і піти на фронт... Якщо б він це зробив, я думаю, що альтернативи йому б сьогодні не було. Тобто рік у військах змінив ставлення до нього радикально", - додав експерт

Нагадаємо, раніше політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких скептично оцінив перспективи Анатолія Гриценка і Андрія Садового на виборах в 2019 році.