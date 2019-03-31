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Гриценко исключил поддержку Порошенко во втором туре выборов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 22:22
Гриценко исключил поддержку Порошенко во втором туре выборов
Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Гриценко не может голосовать и за Зеленского, потому что не знает его

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко, который проиграл в первом туре выборов в Украины, во втором туре ни при каких условиях не будет голосовать за Петра Порошенко. Об этом Гриценко сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению Гриценко, на этих выборах украинцы имели выбор, а среди кандидатов были те, кто имел основательные программы.

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что на новоизбранном президенте будет огромная ответственность, как и на тех, кто голосует.

"Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать за Зеленского, поскольку его не знаю", – отметил Гриценко.

Напомним, по данным трех экзит-полов Анатолий Гриценко в первом туре выборов набрал около 7% голосов и занял пятое место после Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Как сообщало РБК-Украина, по данным "Всеукраинского экзит-пола" каналов 112 и NewsOne состоянию на 18:00 в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%).

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