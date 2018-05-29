Грицак назвал потери СБУ с начала боевых действий на Донбассе

СБУ 29 мая порощалась с двумя погибшими на Донбассе сотрудниками

На Донбассе с начала боевых действий погибли более 20 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает пресс-центр СБУ.

"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла двадцать шесть сотрудников - Героев, которые самоотверженно защищали родную землю от вражеского нашествия российских агрессоров", - отметил Грицак.

В пресс-центре СБУ сообщили, что 29 мая 2018 года в Тернополе и Бердянске состоялось прощание с сотрудниками украинской спецслужбы полковником Русланом Каменщиком и прапорщиком Юрием Журавлевым, которые погибли на востоке.

Двое сотрудников центра специальных операций "А", вовлеченных в Операции объединенных сил, погибли в Луганской области во время выполнения боевого задания.

Напомним, Служба безопасности Украины недавно идентифицировала шестерых боевиков, которые пытали украинских заложников на Донбассе.