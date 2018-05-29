Грицак назвав втрати СБУ з початку бойових дій на Донбасі

СБУ 29 травня порощалась із двома загиблими на Донбасі співробітниками

На Донбасі з початку бойових дій загинули понад 20 співробітників Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає прес-центр СБУ.

"З початку бойових дій Служба безпеки України втратила двадцять шість співробітників - Героїв, що самовіддано боронили рідну землю від ворожої навали російських агресорів", - зауважив Грицак.

У прес-центрі СБУ повідомили, що 29 травня 2018 року у Тернополі та Бердянську відбулося прощання із співробітниками української спецслужби полковником Русланом Муляром та прапорщиком Юрієм Журавльовим, які загинули від на сході.

Двоє співробітників центру спеціальних операцій "А", залучених до Операції об’єднаних сил, загинули у Луганській області під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, Служба безпеки України нещодавно ідентифікувала шістьох бойовиків, які катували українських заручників на Донбасі.