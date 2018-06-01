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Грицак і Луценко зустрілися із послами G7

НовиниПолітика    01.06.2018 - 16:29
Фото: Василь Грицак та Юрій Луценко (УНІАН)
Фото: Василь Грицак та Юрій Луценко (УНІАН)

Деталей зустрічі із послами Великої сімки не розголошують

Відбулась голови Служби безпеки України Василя Грицака та генерального прокурора Юрія Луценка із послами Великої сімкиЗустріч сторін  відбулась в п'ятницю 1 червня, передає "112 Україна".

Зазначається, що зустріч тривала протягом двох годин та проходила у приміщенні Генеральної прокуратури України.

Також відомо, що наразі Луценко та Грицак не дають коментарів щодо зустрічі. Також не розголошують деталей зустрічі й самі посли. Лише один із дипломатів обмовився, що попередньо було домовлено поки не повідомляти деталей журналістам.

Нагадаємо, напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що 1 червня керівники ГПУ та СБУ планують зустрітись з представниками країн Великої сімки для того, щоб пояснити ситуацію зі спецоперацією стосовно замовного вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Додамо, 31 травня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Бабченка. 

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Теги публікації: G7, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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