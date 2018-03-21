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Грип в Україні: за тиждень захворіло понад 219 тис. людей

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 22:11
Фото: на грип в Україні захворіли понад 219 тис. (УНІАН)
Фото: на грип в Україні захворіли понад 219 тис. (УНІАН)

Серед хворих 62,4% - діти

За останній тиждень на на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні захворіли понад 219 тис. Людей. Ситуація із захворюваністю залишається на рівні минулого тижня, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у Facebook.

"На грип та ГРВІ захворіло 219 398 людей, із них 62,4% - діти. Цього тижня смертей від грипу та ГРВІ не зареєстровано", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 182 тис. 588 людей.

Також МОЗ нагадує, що найбільш ефективний метод профілактики грипу - щорічне щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області минулого тижня із симптомами ГРВІ до закладів охорони здоров'я області звернулося 5 640 осіб.

Тим часом, у Києві за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21,931 тис. хворих на грип та ГРВІ. Спостерігається зростання рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 20,8%.

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Теги: ОРВИ, Грип
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