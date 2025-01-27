Українські науковці вперше "прочитали" геном вірусу грипу: що це значить
Українські фахівці вперше здійснили повногеномне секвенування вірусів грипу. Його правильність підтрвердила референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ). Центр громадського здоров’я України секвенував зразки вірусів Influenza A (H1N1) pdm09 і Influenza A (H3N2).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).
Що таке секвенування вірусу
"Секвенування вірусу – це процес визначення у повному наборі генетичної інформації (геномі) вірусу точної послідовності нуклеотидів – органічних молекул, із яких складаються РНК і ДНК", – йдеться у повідомленні.
У ЦГЗ пояснюють, що цей процес дозволяє визначити точну послідовність нуклеотидів – органічних молекул, із яких складаються РНК і ДНК. Його процес образно можна назвати "читанням" тексту геному, який допомагає зрозуміти структуру, функції та еволюцію вірусу. Такий аналіз дає змогу виявити мутації, оцінити небезпеку нових штамів і покращити розробку вакцин.
Повногеномне секвенування дозволяє:
- визначити штами вірусу, які циркулюють у певному регіоні;
- виявити мутації, що можуть вплинути на заразність вірусу або стійкість до ліків;
- аналізувати поширення вірусу між країнами;
- прогнозувати епідемії;
- удосконалювати вакцини.
Як відбувається секвенування вірусу
Секвенування геному вірусу грипу — це високотехнологічний процес, який дозволяє детально вивчити структуру геному вірусу. Такий аналіз є важливим для прогнозування епідемій, розробки вакцин і виявлення небезпечних мутацій.
Процес складається з кількох основних етапів:
- екстракція – зі зразків, отриманих у пацієнтів із тяжкою формою ГРВІ чи грипоподібного захворювання, виділяють РНК або ДНК вірусу;
- підготовка зразка – генетичний матеріал подрібнюють на дрібні фрагменти або додають до нього синтетичні адаптери, які полегшують процес аналізу;
- секвенування – підготовлений зразок поміщають у спеціальний апарат, секвенатор, який "зчитує" послідовність нуклеотидів, що утворюють геном.
- аналіз – отримані дані об’єднують, формуючи повну послідовність геному. Це дозволяє фахівцям ідентифікувати мутації та оцінити потенційні ризики.
Ця методика є ключовим інструментом у боротьбі з грипом і забезпечує важливі дані для ефективного моніторингу та запобігання епідеміям.
Повідомляється, що ЦГЗ тепер регулярно проводитиме секвенування вірусів грипу, роблячи внесок у глобальну боротьбу з епідеміями. Дані українських дослідників стануть частиною міжнародного аналізу, який допомагає ВООЗ відстежувати еволюцію вірусу грипу та рекомендувати оновлений склад вакцин.
Раніше РБК-Україна писало, що грип сильно впливає на всі системи організму, залишаючи імунітет ослабленим після тривалої боротьби із хворобою. Тому після одужання важливо дотримуватись чотирьох рекомендацій для відновлення організму.
Також ми розповідали, як можна захистити себе від хвороб у період сезону респіраторних захворювань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.