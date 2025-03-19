Грип циркулює у 21 регіоні України: скільки смертей зафіксували за тиждень

У Міністерстві охорони здоров'я проаналізували ситуацію із захворюваністю в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 впродовж минулого тижня. В цілому вона дещо покращилась, проте було зафіксовано й летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

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Скільки нових хворих за минулий тиждень

Згідно з інформацією МОЗ, в цілому впродовж тижня - з 10 по 16 березня - в Україні занедужало 240 340 осіб. Із них 124 960 - діти.

"Це на 10% менше аналогічного показника минулого тижня", - наголосили у міністерстві.

Уточнюється, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому 2025 року. Зараз же, у березні, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.

Що відомо про летальні випадки

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що грип типу А та грип типу В циркулює нині у 21 регіоні України.

За тиждень медики повідомили про 14 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу:

у Києві - 7 випадків;

у Дніпропетровській області - 1;

у Полтавській області - 1;

у Черкаській області - 1;

у Чернівецькій області - 2;

у Харківській області - 1 (чотирирічна дитина);

в Одеській області - 1 (внаслідок грипу у вагітної).

Уточнюється, що вірус грипу типу В було виявлено у трьох випадках. Профілактичних щеплень проти грипу померлі не мали.

Крім того, з 10 по 16 березня в країні зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень COVID-19.

Яка ситуація в лікарнях у різних областях

Повідомляється, що на рівні регіонів продовжується щотижневий моніторинг:

епідемічної ситуації;

забезпеченості лікарень.

"У медзакладах країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ. Рівень госпіталізації - не перевищено", - зазначили у МОЗ.

Уточнюється, що (за даними обласних департаментів охорони здоров'я) до лікарень України впродовж 10-16 березня - з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19) - потрапило 8 893 пацієнтів.

"Всі отримали необхідну медичну допомогу. Це - на 13% менше ніж тижнем раніше", - розповіли українцям.

В яких областях перевищено епідпоріг

За даними МОЗ, перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксоване у двох регіонах:

у Житомирській області;

у Черкаській області.

Тим часом в 11 областях України - середній рівень захворюваності:

у Волинській області;

у Львівській області;

у Київській області;

у Кіровоградській області;

в Одеській області;

у Полтавській області;

у Сумській області;

у Рівненській області;

у Тернопільській області;

у Чернівецький області;

у Чернігівській області.

Низький рівень - у 5 регіонах:

у Вінницькій області;

у Дніпропетровській області;

в Івано-Франківській області;

у Миколаївській області;

у Хмельницькій області.

В інших областях України та в місті Києві - ситуація стабільна (передепідемічний рівень).