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Грип циркулює у 21 регіоні України: скільки смертей зафіксували за тиждень

Середа 19 березня 2025 14:44
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Грип циркулює у 21 регіоні України: скільки смертей зафіксували за тиждень Суттєве перевищення епідпорогу зафіксоване у двох областях України (фото: pon.org.ua)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві охорони здоров'я проаналізували ситуацію із захворюваністю в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 впродовж минулого тижня. В цілому вона дещо покращилась, проте було зафіксовано й летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

Зміст

Скільки нових хворих за минулий тиждень

Згідно з інформацією МОЗ, в цілому впродовж тижня - з 10 по 16 березня - в Україні занедужало 240 340 осіб. Із них 124 960 - діти.

"Це на 10% менше аналогічного показника минулого тижня", - наголосили у міністерстві.

Уточнюється, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому 2025 року. Зараз же, у березні, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.

Що відомо про летальні випадки

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що грип типу А та грип типу В циркулює нині у 21 регіоні України.

За тиждень медики повідомили про 14 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу:

  • у Києві - 7 випадків;
  • у Дніпропетровській області - 1;
  • у Полтавській області - 1;
  • у Черкаській області - 1;
  • у Чернівецькій області - 2;
  • у Харківській області - 1 (чотирирічна дитина);
  • в Одеській області - 1 (внаслідок грипу у вагітної).

Уточнюється, що вірус грипу типу В було виявлено у трьох випадках. Профілактичних щеплень проти грипу померлі не мали.

Крім того, з 10 по 16 березня в країні зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень COVID-19.

Яка ситуація в лікарнях у різних областях

Повідомляється, що на рівні регіонів продовжується щотижневий моніторинг:

  • епідемічної ситуації;
  • забезпеченості лікарень.

"У медзакладах країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ. Рівень госпіталізації - не перевищено", - зазначили у МОЗ.

Уточнюється, що (за даними обласних департаментів охорони здоров'я) до лікарень України впродовж 10-16 березня - з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19) - потрапило 8 893 пацієнтів.

"Всі отримали необхідну медичну допомогу. Це - на 13% менше ніж тижнем раніше", - розповіли українцям.

В яких областях перевищено епідпоріг

За даними МОЗ, перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксоване у двох регіонах:

  • у Житомирській області;
  • у Черкаській області.

Тим часом в 11 областях України - середній рівень захворюваності:

  • у Волинській області;
  • у Львівській області;
  • у Київській області;
  • у Кіровоградській області;
  • в Одеській області;
  • у Полтавській області;
  • у Сумській області;
  • у Рівненській області;
  • у Тернопільській області;
  • у Чернівецький області;
  • у Чернігівській області.

Низький рівень - у 5 регіонах:

  • у Вінницькій області;
  • у Дніпропетровській області;
  • в Івано-Франківській області;
  • у Миколаївській області;
  • у Хмельницькій області.

В інших областях України та в місті Києві - ситуація стабільна (передепідемічний рівень).

Основне про поточний епідемічний сезон в Україні

Нагадаємо, епідемічний сезон грипу та ГРВІ почався в Україні 30 вересня 2024 року.

З кінця січня 2025 року експерти спостерігали стрімке зростання захворюваності серед дорослих і дітей. Епідемічний поріг було перевищено у 16 областях (подекуди вводили посилені протиепідемічні заходи та навіть локальний карантин).

В лютому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, спостерігалась "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.

З огляду на таку ситуацію, ключовою задачею спеціалістів став моніторинг і епідемічної ситуації, і завантаженості ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

За словами фахівців, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігався через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозували, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.

В цілому (з 30 вересня 2024 року до 16 березня 2025 року) на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 3 501 367 людей. У більшості громадян виявили респіраторно-вірусні інфекції (лише у 19 776 пацієнтів було підтверджено COVID-19).

У порівнянні з минулим епідсезоном 2023/2024 захворюваність на рівні країни - на 6,4% нижча.

Читайте також, що розповіла про особливості поточного сезону респіраторних захворювань інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська.

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