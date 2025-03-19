Грип циркулює у 21 регіоні України: скільки смертей зафіксували за тиждень
У Міністерстві охорони здоров'я проаналізували ситуацію із захворюваністю в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 впродовж минулого тижня. В цілому вона дещо покращилась, проте було зафіксовано й летальні випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Зміст
- Скільки нових хворих за минулий тиждень
- Що відомо про летальні випадки
- Яка ситуація в лікарнях різних регіонів
- В яких областях перевищено епідпоріг
Скільки нових хворих за минулий тиждень
Згідно з інформацією МОЗ, в цілому впродовж тижня - з 10 по 16 березня - в Україні занедужало 240 340 осіб. Із них 124 960 - діти.
"Це на 10% менше аналогічного показника минулого тижня", - наголосили у міністерстві.
Уточнюється, що пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому 2025 року. Зараз же, у березні, спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.
Що відомо про летальні випадки
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що грип типу А та грип типу В циркулює нині у 21 регіоні України.
За тиждень медики повідомили про 14 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу:
- у Києві - 7 випадків;
- у Дніпропетровській області - 1;
- у Полтавській області - 1;
- у Черкаській області - 1;
- у Чернівецькій області - 2;
- у Харківській області - 1 (чотирирічна дитина);
- в Одеській області - 1 (внаслідок грипу у вагітної).
Уточнюється, що вірус грипу типу В було виявлено у трьох випадках. Профілактичних щеплень проти грипу померлі не мали.
Крім того, з 10 по 16 березня в країні зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень COVID-19.
Яка ситуація в лікарнях у різних областях
Повідомляється, що на рівні регіонів продовжується щотижневий моніторинг:
- епідемічної ситуації;
- забезпеченості лікарень.
"У медзакладах країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ. Рівень госпіталізації - не перевищено", - зазначили у МОЗ.
Уточнюється, що (за даними обласних департаментів охорони здоров'я) до лікарень України впродовж 10-16 березня - з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19) - потрапило 8 893 пацієнтів.
"Всі отримали необхідну медичну допомогу. Це - на 13% менше ніж тижнем раніше", - розповіли українцям.
В яких областях перевищено епідпоріг
За даними МОЗ, перевищення епідемічного порогу високого рівня зафіксоване у двох регіонах:
- у Житомирській області;
- у Черкаській області.
Тим часом в 11 областях України - середній рівень захворюваності:
- у Волинській області;
- у Львівській області;
- у Київській області;
- у Кіровоградській області;
- в Одеській області;
- у Полтавській області;
- у Сумській області;
- у Рівненській області;
- у Тернопільській області;
- у Чернівецький області;
- у Чернігівській області.
Низький рівень - у 5 регіонах:
- у Вінницькій області;
- у Дніпропетровській області;
- в Івано-Франківській області;
- у Миколаївській області;
- у Хмельницькій області.
В інших областях України та в місті Києві - ситуація стабільна (передепідемічний рівень).
Основне про поточний епідемічний сезон в Україні
Нагадаємо, епідемічний сезон грипу та ГРВІ почався в Україні 30 вересня 2024 року.
З кінця січня 2025 року експерти спостерігали стрімке зростання захворюваності серед дорослих і дітей. Епідемічний поріг було перевищено у 16 областях (подекуди вводили посилені протиепідемічні заходи та навіть локальний карантин).
В лютому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, спостерігалась "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.
З огляду на таку ситуацію, ключовою задачею спеціалістів став моніторинг і епідемічної ситуації, і завантаженості ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
За словами фахівців, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігався через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозували, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.
В цілому (з 30 вересня 2024 року до 16 березня 2025 року) на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 3 501 367 людей. У більшості громадян виявили респіраторно-вірусні інфекції (лише у 19 776 пацієнтів було підтверджено COVID-19).
У порівнянні з минулим епідсезоном 2023/2024 захворюваність на рівні країни - на 6,4% нижча.
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