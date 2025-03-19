Грипп циркулирует в 21 регионе Украины: сколько смертей зафиксировали за неделю
В Министерстве здравоохранения проанализировали ситуацию с заболеваемостью в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение прошлой недели. В целом она несколько улучшилась, однако были зафиксированы и летальные случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Содержание
- Сколько новых больных за прошедшую неделю
- Что известно о летальных случаях
- Какова ситуация в больницах разных регионов
- В каких областях превышен эпидпорог
Сколько новых больных за прошедшую неделю
Согласно информации Минздрава, в целом в течение недели - с 10 по 16 марта - в Украине заболело 240 340 человек. Из них 124 960 - дети.
"Это на 10% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - отметили в министерстве.
Уточняется, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале 2025 года. Сейчас же, в марте, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.
Что известно о летальных случаях
В Министерстве здравоохранения рассказали, что грипп типа А и грипп типа В циркулирует сейчас в 21 регионе Украины.
За неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа:
- в Киеве - 7 случаев;
- в Днепропетровской области - 1;
- в Полтавской области - 1;
- в Черкасской области - 1;
- в Черновицкой области - 2;
- в Харьковской области - 1 (четырехлетний ребенок);
- в Одесской области - 1 (в результате гриппа у беременной).
Уточняется, что вирус гриппа типа В был выявлен в трех случаях. Профилактических прививок против гриппа умершие не имели.
Кроме того, с 10 по 16 марта в стране зарегистрировано 2 летальных случая вследствие осложнений COVID-19.
Какова ситуация в больницах в разных областях
Сообщается, что на уровне регионов продолжается еженедельный мониторинг:
- эпидемической ситуации;
- обеспеченности больниц.
"В медучреждениях страны достаточно койкомест для пациентов с осложнениями ОРВИ. Уровень госпитализации - не превышен", - отметили в Минздраве.
Уточняется, что (по данным областных департаментов здравоохранения) в больницы Украины в течение 10-16 марта - с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19) - попало 8 893 пациентов.
"Все получили необходимую медицинскую помощь. Это - на 13% меньше чем неделей ранее", - рассказали украинцам.
В каких областях превышен эпидпорог
По данным Минздрава, превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в двух регионах:
- в Житомирской области;
- в Черкасской области.
Между тем в 11 областях Украины - средний уровень заболеваемости:
- в Волынской области;
- во Львовской области;
- в Киевской области;
- в Кировоградской области;
- в Одесской области;
- в Полтавской области;
- в Сумской области;
- в Ровенской области;
- в Тернопольской области;
- в Черновицкий области;
- в Черниговской области.
Низкий уровень - в 5 регионах:
- в Винницкой области;
- в Днепропетровской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Николаевской области;
- в Хмельницкой области.
В других областях Украины и в городе Киеве - ситуация стабильная (предэпидемический уровень).
Основное о текущем эпидемическом сезоне в Украине
Напомним, эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начался в Украине 30 сентября 2024 года.
С конца января 2025 года эксперты наблюдали стремительный рост заболеваемости среди взрослых и детей. Эпидемический порог был превышен в 16 областях (кое-где вводили усиленные противоэпидемические мероприятия и даже локальный карантин).
В феврале, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, наблюдалась "одна тревожная тенденция" - большое количество госпитализаций граждан в медицинские учреждения.
Учитывая такую ситуацию, ключевой задачей специалистов стал мониторинг и эпидемической ситуации, и загруженности коек в больницах - чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в этом нуждается.
По словам специалистов, подъем заболеваемости ОРВИ наблюдался из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны. Учитывая данные еженедельного мониторинга, в Минздраве прогнозировали, что до апреля вирус гриппа может преобладать над коронавирусной инфекцией.
В целом (с 30 сентября 2024 года до 16 марта 2025 года) ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 501 367 человек. У большинства граждан обнаружили респираторно-вирусные инфекции (только у 19 776 пациентов был подтвержден COVID-19).
По сравнению с прошлым эпидсезоном 2023/2024 заболеваемость на уровне страны - на 6,4% ниже.
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