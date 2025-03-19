Грипп циркулирует в 21 регионе Украины: сколько смертей зафиксировали за неделю

В Министерстве здравоохранения проанализировали ситуацию с заболеваемостью в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 в течение прошлой недели. В целом она несколько улучшилась, однако были зафиксированы и летальные случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Сколько новых больных за прошедшую неделю

Согласно информации Минздрава, в целом в течение недели - с 10 по 16 марта - в Украине заболело 240 340 человек. Из них 124 960 - дети.

"Это на 10% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - отметили в министерстве.

Уточняется, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале 2025 года. Сейчас же, в марте, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.

Что известно о летальных случаях

В Министерстве здравоохранения рассказали, что грипп типа А и грипп типа В циркулирует сейчас в 21 регионе Украины.

За неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа:

в Киеве - 7 случаев;

в Днепропетровской области - 1;

в Полтавской области - 1;

в Черкасской области - 1;

в Черновицкой области - 2;

в Харьковской области - 1 (четырехлетний ребенок);

в Одесской области - 1 (в результате гриппа у беременной).

Уточняется, что вирус гриппа типа В был выявлен в трех случаях. Профилактических прививок против гриппа умершие не имели.

Кроме того, с 10 по 16 марта в стране зарегистрировано 2 летальных случая вследствие осложнений COVID-19.

Какова ситуация в больницах в разных областях

Сообщается, что на уровне регионов продолжается еженедельный мониторинг:

эпидемической ситуации;

обеспеченности больниц.

"В медучреждениях страны достаточно койкомест для пациентов с осложнениями ОРВИ. Уровень госпитализации - не превышен", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что (по данным областных департаментов здравоохранения) в больницы Украины в течение 10-16 марта - с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19) - попало 8 893 пациентов.

"Все получили необходимую медицинскую помощь. Это - на 13% меньше чем неделей ранее", - рассказали украинцам.

В каких областях превышен эпидпорог

По данным Минздрава, превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в двух регионах:

в Житомирской области;

в Черкасской области.

Между тем в 11 областях Украины - средний уровень заболеваемости:

в Волынской области;

во Львовской области;

в Киевской области;

в Кировоградской области;

в Одесской области;

в Полтавской области;

в Сумской области;

в Ровенской области;

в Тернопольской области;

в Черновицкий области;

в Черниговской области.

Низкий уровень - в 5 регионах:

в Винницкой области;

в Днепропетровской области;

в Ивано-Франковской области;

в Николаевской области;

в Хмельницкой области.

В других областях Украины и в городе Киеве - ситуация стабильная (предэпидемический уровень).