Грип у Києві набирає обертів: зростає кількість хворих та госпіталізацій

У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Протягом сьомого тижня 2025 року в Києві зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, наразі рівень захворюваності на 1,5 рази нижчий за епідемічний поріг і становить 515,7. Проте загальна кількість випадків зросла на 7,7% порівняно з попереднім тижнем.
Серед дітей зафіксовано 9 688 випадків (зростання на 2,3%), а серед дорослих - 5537 (зростання на 18,7%). Діти становлять 63,3% від усіх хворих, тоді як на минулому тижні цей показник був 67%. Водночас захворюваність серед школярів знизилася на 14,4% - зафіксовано 4955 випадків.
За тиждень госпіталізували 324 особи, з яких 228 - діти. COVID-19 діагностували у 27 людей, зокрема 6 дітей до 17 років. До лікарень потрапили 4 дорослих, проте у відділенні інтенсивної терапії хворих на коронавірус не було. Медики нагадують, що найкращим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 залишається вакцинація.
Нагадаємо, через сплеск захворюваності на грип та ГРВІ все більше шкіл у різних регіонах України переходять на дистанційне навчання. Зокрема, у Київській області 45 шкіл переведено на дистанційне навчання через зростання випадків ГРВІ та грипу серед учнів і педагогів. Онлайн-навчання впроваджено для 383 класів та чотирьох дитячих садків. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській, Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах. Школи Переяславської громади продовжать дистанційне навчання до 23 лютого, після чого планується повернення до очного навчання, якщо ситуація стабілізується.
Раніше ми писали, що застуда та грип мають схожі симптоми, проте грип може призвести до серйозних ускладнень. Важливо вміти відрізняти ці захворювання, щоб вчасно вжити необхідних заходів. РБК-Україна розповідало, як це зробити.
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