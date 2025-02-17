Грипп в Киеве набирает обороты: растет количество больных и госпитализаций

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, сейчас уровень заболеваемости на 1,5 раза ниже эпидемического порога и составляет 515,7. Однако общее количество случаев выросло на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей.

Среди детей зафиксировано 9 688 случаев (рост на 2,3%), а среди взрослых - 5537 (рост на 18,7%). Дети составляют 63,3% от всех больных, тогда как на прошлой неделе этот показатель был 67%. В то же время заболеваемость среди школьников снизилась на 14,4% - зафиксировано 4955 случаев.

За неделю госпитализировали 324 человека, из которых 228 - дети. COVID-19 диагностировали у 27 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. В больницы попали 4 взрослых, однако в отделении интенсивной терапии больных коронавирусом не было. Медики напоминают, что лучшей защитой от тяжелого течения COVID-19 остается вакцинация.