Грип, ГРВІ та COVID-19: схожість та відмінності, коли звертатися до лікаря

Респіраторні вірусні інфекції, такі як застуда та грип, є поширеними захворюваннями, які можуть призвести до серйозних ускладнень. Хоча ці захворювання мають багато спільних симптомів, між ними є важливі відмінності, які слід знати, щоб вчасно отримати необхідне лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Грип починається раптово. Часто на початку хвороби з’являється сильний головний і мʼязовий біль, гарячка, слабкість і виражена втома. В то й же час застуда ж розвивається впродовж кількох днів, і часто люди переносять її "на ногах". Зазвичай вона починається з першіння в горлі та нежитю.
Зазвичай застуда триває близько тижня і не вимагає лікування. Однак, якщо симптоми не проходять протягом 10 днів або супроводжуються іншими симптомами, такими як задишка, біль у грудях або втрата слуху, слід звернутися до лікаря.
Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів.
Вірус грипу вражає передусім верхні дихальні шляхи та легені і на додачу - безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин. Саме тому найпоширенішими ускладненнями грипу є запалення легенів (пневмонія), серцева недостатність і тромбози.
Особливо схильні до ускладнень грипу:
Якщо ви вважаєте, що у вас грип, важливо звернутися до лікаря якнайшвидше. Лікар може призначити противірусні препарати, які можуть зменшити серйозність захворювання та скоротити тривалість його перебігу.
Найкращий спосіб захиститися від застуди та грипу - це вакцинація. Вакцина проти грипу зазвичай доступна в аптеках і поліклініках. Вакцина проти COVID-19 також доступна в пунктах щеплення і поліклініках.
Щеплення проти грипу та COVID-19 можна робити одночасно.
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