Грип, ГРВІ та COVID-19: схожість та відмінності, коли звертатися до лікаря

Різниця між застудою та грипом

Грип починається раптово. Часто на початку хвороби з’являється сильний головний і мʼязовий біль, гарячка, слабкість і виражена втома. В то й же час застуда ж розвивається впродовж кількох днів, і часто люди переносять її "на ногах". Зазвичай вона починається з першіння в горлі та нежитю.

Зазвичай застуда триває близько тижня і не вимагає лікування. Однак, якщо симптоми не проходять протягом 10 днів або супроводжуються іншими симптомами, такими як задишка, біль у грудях або втрата слуху, слід звернутися до лікаря.

Різниця між грипом та COVID-19

Грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми - кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі - додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів.

Вірус грипу вражає передусім верхні дихальні шляхи та легені і на додачу - безпосередньо серцевий м’яз та внутрішню поверхню кровоносних судин. Саме тому найпоширенішими ускладненнями грипу є запалення легенів (пневмонія), серцева недостатність і тромбози.

Особливо схильні до ускладнень грипу:

вагітні жінки,

діти до 5 років,

люди старше 65 років,

люди з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, астма або серцево-судинні захворювання

Якщо ви вважаєте, що у вас грип, важливо звернутися до лікаря якнайшвидше. Лікар може призначити противірусні препарати, які можуть зменшити серйозність захворювання та скоротити тривалість його перебігу.

Як захиститися від застуди та грипу

Найкращий спосіб захиститися від застуди та грипу - це вакцинація. Вакцина проти грипу зазвичай доступна в аптеках і поліклініках. Вакцина проти COVID-19 також доступна в пунктах щеплення і поліклініках.

Щеплення проти грипу та COVID-19 можна робити одночасно.