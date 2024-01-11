Гринкевичу не повідомляли підозру у справі про товари для ЗСУ, але це може змінитися, - ДБР

Радниця зауважила, що те, що статусу підозрюваного у Гринкевича немає зараз, не означає того, що його не буде надалі.

"Це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного найближчими днями. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині", - сказала Сапьян.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену фірми, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання.

Правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн гривень.

Більше про скандал, самого Гринкевича та його родину - в матеріалі РБК-Україна.

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