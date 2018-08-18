Гриневич назвала области-лидеры по закупке школьных автобусов в 2018

В этом году из госбюджета местным для закупки автобусов выделили 200 млн гривен

Львовская область и еще 10 областей закупили необходимые школьные автобусы на принципах софинансирования и использовали 100% от предоставленных им на закупку средств. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"Сейчас Львовская область имеет одни из лучших показателей ВНО по украинскому языку в сельской местности – 35% детей из села проходят оценивание с результатом от 160 до 200 баллов, по стране этот показатель 15%", - рассказала Гриневич.

Она добавила, что Львовская область также является одним из лидеров по созданию опорных школ в Украине – сейчас здесь работает уже 50 заведений.

Среди лидеров также Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Сумская, Тернопольская, Херсонская и Черниговская области.

Совсем до сих пор не использовали деньги Киевская и Николаевская области в связи с отменой торгов.

Гриневич отметила, что всего в этом году выделено из государственного бюджета местным для закупки автобусов 200 млн гривен.

Напомним, по словам министр образования Лилии Гриневич, за последние два года объем бюджетного финансирование науки в Украине увеличен почти на 70%.