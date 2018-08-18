Гриневич назвала області-лідери із закупівлі шкільних автобусів у 2018

Цьогоріч з держбюджету місцевим для закупівлі автобусів виділено 200 млн гривень

Львівська область та ще 10 областей закупили необхідні шкільні автобуси на засадах співфінансування та використали 100% від наданих їм на закупівлю коштів. Про це повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

"Наразі Львівська область має одні з найкращих показників ЗНО з української мови в сільській місцевості – 35% дітей з села складають оцінювання з результатом від 160 до 200 балів, по країні цей показник 15%", - розповіла Гриневич.

Вона додала, що Львівщина також є одним із лідерів зі створення опорних шкіл в Україні – зараз тут працює вже 50 закладів.

Серед лідерів також Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська, Тернопільська, Херсонська та Чернігівська області.

Зовсім гроші досі не використали Київська та Миколаївська області в зв’язку зі скасуванням торгів.

Гриневич відзначила, що загалом цьогоріч виділено з державного бюджету місцевим для закупівлі автобусів 200 млн гривень.

Нагадаємо, зі слів міністр освіти Лілії Гриневич, за останні два роки обсяг бюджетного фінансування науки в Україні збільшено майже на 70%.