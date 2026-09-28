"ГрінДІМ" на паузі: які державні програми допомагають багатоповерхівкам пережити блекаути

Призупинення популярних програм

Під час підготовки висоток до зими мешканці не завжди можуть самостійно зібрати кошти на обладнання, тому порятунком стають програми співфінансування. Однією з найпопулярніших в Україні була державна програма "ГрінДІМ".

Як розповідають у пресслужбі ДУ "Фонд енергоефективності" у коментарі РБК-Україна, "ГрінДІМ" надавав ОСББ безповоротні гранти на покриття 70% вартості сонячних станцій і теплових насосів. Середня вартість таких проєктів складала 1,8 млн гривень.

Програма вже профінансувала 250 будинків, однак через вичерпання виділеного ліміту у 100 млн гривень прийом нових заявок з 4 квітня 2026 року припинився. Поновлення, повідомили у пресслужбі, наразі не планується, а Фонд опрацьовує раніше подані заявки.

Водночас учасники проєкту, які встигли отримати грант, успішно витримали зиму: київське ОСББ "Затишна оселя -14" понад 30 годин не зливало теплоносій завдяки генерації, а одеське ОСББ "Задіак" залишалося зі світлом і теплом 5 діб поспіль.

Крім того, з 22 квітня 2026 року на паузі також програми "ВідновиДІМ" та "Енергодім" через адаптацію під вимоги Ukraine Facility. Перша надавала ОСББ 100% компенсації на капітальний ремонт пошкодженого обстрілами житла, а друга покривала від 40% до 70% витрат на термомодернізацію будинку та оновлення індивідуального теплового пункту.

Доступні програми підтримки

Попри призупинення великих державних програм, в Україні все ще можна подати заявку на муніципальні програми фінансування, скористатися програмою "СвітлоДім" або взяти пільговий кредит.

Зокрема, програма "СвітлоДім" розрахована на швидкий старт: це одноразова безповоротна допомога з резервного фонду держбюджету, яку оформлюють через "Дію" на термінову закупівлю генераторів або систем накопичення (акумулятори, сонячні панелі). Уряд відшкодовує від 100 до 300 тис. гривень залежно від поверховості будинку.

Також ОСББ та ЖБК можуть отримати державні пільгові кредити "5-7-9%". Сума такого фінансування сягає до 3 млн гривень на строк до 3 років. Держава повністю або частково компенсує ставку: 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій рік.

Крім того, у різних містах продовжують діяти місцеві програми співфінансування. За цими муніципальними ініціативами з місцевих бюджетів відшкодовують від 50% до 80% витрат на придбання обладнання або ж гасять відсотки за банківськими кредитами.