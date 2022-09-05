Козловский заказал 500 буржуек для нужд ВСУ

"Лето закончилось, поэтому нам нужно готовиться к зиме. Понимаем, что боевые действия будут продолжаться в холодное время года. Нам нужно сделать все, чтобы наши славные защитники и защитницы Украины имели возможность находиться в тепле. Они должны беречь свое здоровье и сохраняли здоровый дух, чтобы бить орков и гнать их к оркостану", - заявил Козловский.

По его словам, владелец Львовского носочной кооперативы Петр Соболь разработал методику изготовления буржуек, которые легко перевозить по разным позициям в легковом автомобиле.

"Мы хотели бы поделиться этим опытом с другими волонтерами. По состоянию на сегодня мы уже приобрели таких 500 буржуек. Если делать такую буржуйку из новых материалов, то ее стоимость составит около 9000 гривен. Господин Петр нашел возможность, чтобы делать это за 3200 гривен. Это в три раза дешевле. Также на этой буржуйке наши ребята смогут вскипятить воду, приготовить горячую пищу. У этих буржуек прямая тяга. Это сделано для того, чтобы угарный газ не попал в помещение, где будут находиться наши военные, ведь много таких буржуек будут расположены ниже уровня земли", - добавляет бизнесмен.

В то же время Петр Соболь сообщил, что Львовский носочный кооператив не останавливал деятельность предприятия с начала полномасштабной войны в Украине.

"Стремимся максимально обеспечить бытовые условия для наших защитников и защитниц, чтобы они могли себя чувствовать в определенном комфорте насколько это возможно. Такую буржуйку, которую мы изготавливаем, можно унифицировать на позициях. Мы ее специально не наращивали различными дополнительными агрегатами. Можно дополнительно по бокам сделать "уши" для просушки вещей. Но это нужно делать уже на месте, ведь в противном случае это затрудняет транспортировку. Каждый уже себе сможет модернизировать буржуйку как себе захочет на месте дислокации", - добавляет он.

Напомним, ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 многофункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.