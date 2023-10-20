Козловський та ФК "Рух" допомагають з лікуванням та реабілітацією поранених військових

Ініціатива була створена наприкінці березня 2022 року, а вже з квітня того ж року вона почала працювати з першими пацієнтами.

"Внаслідок російської агресії багато воїнів ЗСУ отримали травми та поранення. Багатьом з них необхідне реабілітаційне лікування, яке спрямоване на відновлення організму і допоможе уникнути інвалідності чи перешкодити подальшому погіршенню стану. Адже наслідки поранень та тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухливості призводять до атрофії та ослаблення м’язів, формуються контрактури, які не дають можливості повноцінно рухатись", - зазначив Григорій Козловський.

За його словами, на території академії ФК "Рух" та комплексу Emily є все необхідне для відновлення постраждалих, а також високий рівень сервісу та можливість для надання саме тієї допомоги, яку потребують захисники.

"Відновлення як фізичного, так і ментального здоров’я наших воїнів дуже важливе завдання, без якого неможливе повноцінне повернення військовослужбовця до мирного життя. І нашим завданням є забезпечення бійців всім необхідним, адже вони боронять нашу країну, а ми повинні їм допомогти у цьому", - додає бізнесмен.

Реабілітація у військових проходить в декілька етапів. Як розповідає спортивний лікар Яна Тоцька, для реабілітації військових використовують сучасні технології, аби провести тести та скласти індивідуальний план реабілітації для кожного військового. Після цього починається лікування: фізіотерапія та тренування.

Допомогу в рамках проекту вже отримали 54 українці, а 37 з цих осіб проходили лікування та реабілітацію безпосередньо на базі академії.

До проекту "Понад усе" залучено також легенду українського футболу Олександра Шовковського. Він частково фінансує лікування поранених військових та цивільних і є амбасадором цієї ініціативи.

"Будь-яка операція, зроблена хірургами, це лише 30-35% від усього процесу відновлення. Все решта - правильна реабілітація під наглядом спеціалістів", - розповів Олександр Шовковський.

Український тренер, та екс-футболіст "Динамо" зазначив, що зараз разом з Григорієм Козловським та Олегом Касаткою працює над тим, аби допомогти пройти реабілітацію людям, які постраждали від війни.

"Рух" завжди підтримує ініціативи, які мають на меті допомогу військовим. Також ми долучились до проекту "Понад усе" спільно з "Українською спортивною клінікою" спільно з Олександром Шовковським. Наше завдання - протягом року забезпечити проживання та реабілітацію понад сотні поранених військових. Важливо забезпечити цих хлопців всім необхідним, адже вони боронять нашу країну, а ми повинні їм допомогти у цьому", - сказав виконавчий директор БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур.

Григорій Козловський додає, що спортсмени "допомагали та допомагатимуть нашим славетним воїнам боротися з тією нечистю, яка напала на Україну".