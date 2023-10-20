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Козловский и ФК "Рух" помогают с лечением и реабилитацией раненых военных

Фото: Григорий Козловский – основатель ФК "Движение", бизнесмен и меценат (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский развивают проект "Понад усе". Он начался на территории академии клуба и комплекса Emily в Винниках. Цель проекта - лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Инициатива была создана в конце марта 2022, а уже с апреля того же года она начала работать с первыми пациентами.

В результате российской агрессии многие воины ВСУ получили травмы и ранения. мышц, формируются контрактуры, которые не позволяют полноценно двигаться", - отметил Григорий Козловский.

По его словам, на территории академии ФК "Рух" и комплекса Emily есть все необходимое для восстановления пострадавших, а также высокий уровень сервиса и возможность предоставления именно той помощи, в которой нуждаются защитники.

"Восстановление как физического, так и ментального здоровья наших воинов очень важная задача, без которой невозможно полноценное возвращение военнослужащего к мирной жизни. И нашей задачей является обеспечение бойцов всем необходимым, ведь они защищают нашу страну, а мы должны им помочь в этом", - добавляет бизнесмен.

Реабилитация военных проходит в несколько этапов. Как рассказывает спортивный врач Яна Тоцкая, для реабилитации военных используют современные технологии, чтобы провести тесты и сдать индивидуальный план реабилитации для каждого военного. После этого начинается лечение: физиотерапия и тренировка.

Помощь в рамках проекта уже получили 54 украинца, а 37 из них проходили лечение и реабилитацию непосредственно на базе академии.

 

К проекту "Понад усе" привлечена также легенда украинского футбола Александра Шовковского. Он частично финансирует лечение раненых военных и гражданских и является послом этой инициативы.

"Любая операция, сделанная хирургами, это лишь 30-35% от всего процесса восстановления. Все остальное - правильная реабилитация под наблюдением специалистов", - рассказал Александр Шовковский.

Украинский тренер и экс-футболист "Динамо" отметил, что сейчас вместе с Григорием Козловским и Олегом Касаткой работает над тем, чтобы помочь пройти реабилитацию пострадавшим от войны людям.

"Рух" всегда поддерживает инициативы, имеющие целью помощь военным. Также мы присоединились к проекту "Понад усе" совместно с "Украинской спортивной клиникой" совместно с Александром Шовковским. Наша задача - в течение года обеспечить проживание и реабилитацию более сотни раненых военных. Важно обеспечить этих ребят всем необходимым, ведь они защищают нашу страну, а мы должны им помочь в этом", - сказал исполнительный директор БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" Олег Шпур.

Григорий Козловский добавляет, что спортсмены "помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину".

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Вооруженные силы УкраиныГригорий Козловский