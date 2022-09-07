Козловский присоединился к помощи фонда "Трибуна героев"

"Футбольное сообщество - большая семья. Футбольный клуб "Рух" вместе с президентом "Карпат" Владимиром Матківським и председателем Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду "Трибуна Героев" и перечислили по 500 тысяч гривен на помощь семьям футбольных фанатов, погибших в войне. В который раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью. Цель у всех нас одна - победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду", - заявил Козловский.

Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда - системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много известий о гибели наших ребят. Наша цель – помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь во Львове мы ее имеем. Это вообще беспрецедентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели", - заявил основатель фонда Тихон Амосов.

По словам соучредителя фонда Дмитрия Кукурузы, война уже унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов.