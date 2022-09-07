Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна героїв"

Президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучились до допомоги родинам футбольних ультрас, які загинули на війні, та перерахували у благодійний фонд 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Руху".
"Футбольна спільнота - велика сім’я. Футбольний клуб "Рух" спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком долучились до фонду "Трибуна Героїв" та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу родинам футбольних фанатів, загиблих у війні. Вкотре цією акцією демонструємо: незалежно від того, за яку команду вболіваємо, ми всі разом, ми всі об’єднані спільною метою. Ціль у всіх нас одна - перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатись до фонду", - заявив Козловський.
Ініціаторами створення благодійного фонду "Трибуна Героїв" стали українські футбольні ультрас. Мета фонду - системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів.
"З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета – допомогти родинам загиблих на війні ультрас. Для того, щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут у Львові ми її маємо. Це взагалі безпрецендентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети", - заявив засновник фонду Тихон Амосов.
За словами співзасновника фонду Дмитра Кукурузи, війна вже забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів.
Нагадаємо, раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.