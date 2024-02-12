Козловський передав 2 млн гривень на протезування військових

Центр реабілітації та протезування для постраждалих від війни Superhumans Center, що знаходиться на Львівщині працює за підтримки першої леді Олени Зеленської та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Скористатись допомогою у медичному центрі зможуть як військові, так і цивільні, які зазнали важких травм і втратили кінцівки.

"Наша країна та наші військові потребують підтримки. Українські збройні сили кожного дня метр за метром женуть ворога з нашої землі, захищають кожного українця, дають можливість працювати, жити, виховувати дітей", - наголосив Козловський.

У Emily Resort також подякували нашим захисникам і захисницям, та пообіцяли підтримувати й надалі.

"Війна та її наслідки забирають можливість жити звичним життям та насолоджуватися ним сповна. Emily Resort та Григорій Козловський продовжують допомагати нашим захисникам і усім, хто зазнав тяжких травм внаслідок війни і потребують протезування для повноцінного життя. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Разом - ми сила! І нехай цей рік стане роком перемоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік на території академії ФК "Рух" та комплексу Emily Resort у Винниках за підтримки Григорія Козловського було розгорнуто ініціативу "Понад усе", головною метою якої є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців.

На цей час фахову допомогу спеціалістів отримали вже 54 українці, а 37 з цих осіб проходили лікування та реабілітацію на базі академії "Руху". Григорій Козловський заявляв, що в комплексі Emily Resort є все необхідне для відновлення бійців після поранень.