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Козловский передал 2 млн гривен на протезирование военных

Фото: Григорий Козловский - бизнесмен, основатель ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Александр Мороз

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на протезирование в Superhumans Center.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Григория Козловского.

Центр реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans Center, который находится во Львовской области, работает при поддержке первой леди Елены Зеленской и министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Воспользоваться помощью в медицинском центре смогут как военные, так и гражданские, которые получили тяжелые травмы и потеряли конечности.

"Наша страна и наши военные нуждаются в поддержке. Украинские вооруженные силы каждый день метр за метром гонят врага с нашей земли, защищают каждого украинца, дают возможность работать, жить, воспитывать детей", - подчеркнул Козловский.

В Emily Resort также поблагодарили наших защитников и защитниц, и пообещали поддерживать и дальше.

"Война и ее последствия отнимают возможность жить привычной жизнью и наслаждаться ею сполна. Emily Resort и Григорий Козловский продолжают помогать нашим защитникам и всем, кто получил тяжелые травмы в результате войны и нуждаются в протезировании для полноценной жизни. Мы благодарим наших защитников и защитниц. Вместе - мы сила! И пусть этот год станет годом победы", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году на территории академии ФК "Рух" и комплекса Emily Resort в Винниках при поддержке Григория Козловского была развернута инициатива "Понад усе", главной целью которой является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев.

К настоящему времени профессиональную помощь специалистов получили уже 54 украинца, а 37 из них проходили лечение и реабилитацию на базе академии "Рух". Григорий Козловский заявлял, что в комплексе Emily Resort есть все необходимое для возобновления бойцов после ранений.

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Вооруженные силы УкраиныГригорий Козловский