UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Козловський отримав відзнаку "За сприяння ЗСУ"

Фото: Григорій Козловський - бізнесмен, засновник ФК "Рух" (kozlovskyy.lviv.ua)
Автор: Артем Горовенко

Засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський отримав відзнаку "За сприяння Збройним силам України" від імені Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського.

Крім нагороди, Козловський отримав бойову гуцульську сокиру. Зокрема, на ній є магічне гравіювання як символ бойового духу і незламності та цитата з фільму "Довбуш" і автографом відомого українського актора Олексія Гнатковського.

"Це неочікувана відзнака, зокрема від Валерія Залужного, і вона викликає позитивні емоції. Звісно, приємно, що військові так оцінили нашу допомогу, але головна нагорода в нас ще попереду - перемога України над російськими загарбниками. Я та уся команда не робимо нічого особливого, адже зараз допомагати захисникам повинен кожен українець. ФК "Рух", Emily Resort, БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" - усі ми регулярно намагаємось щось відправити військовим, реагуємо на їхні запити та забезпечуємо всім необхідним”, - сказав меценат.

Козловський також наголосив на необхідності підтримувати українських військових та закликав усіх українців спільно наближати перемогу.

"У суспільстві зараз почали звикати до реалій війни. На початку повномасштабного вторгнення всі допомагали чим могли, адже розуміли, що ми можемо втратити свою незалежність. Тоді як зараз помітно, що люди втомлюються. Знаю, що всім зараз важко, але ми не можемо звикати до цього, а для цього слід підтримувати нашу армію та допомагати нашим військовим, тож кожен з нас повинен долучитись до того, щоб наблизити нашу Перемогу над ворогом", - зауважив Козловський.

 

Як відомо, у травні 2022 року Григорій Козловський отримав державну нагороду Міністерства оборони України - "Знак Пошани".

Нещодавно Козловський разом з Emily Resort перерахували 2 млн гривень на протезування поранених українських воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію у Superhumans Center.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГригорій Козловський