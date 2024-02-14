Козловский получил награду "За содействие ВСУ"

Кроме награды, Козловский получил боевой гуцульский топор. В частности, на ней есть магическая гравировка как символ боевого духа и несокрушимости и цитата из фильма "Довбуш" и автографом известного украинского актера Алексея Гнатковского.

"Это неожиданное отличие, в частности от Валерия Залужного, и оно вызывает положительные эмоции. Конечно, приятно, что военные так оценили нашу помощь, но главная награда у нас еще впереди - победа Украины над российскими захватчиками. Я и вся команда не делаем ничего особенного, ведь сейчас помогать защитникам должен каждый украинец. ФК "Рух", Emily Resort, БО "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" - все мы регулярно пытаемся что-то отправить военным, реагируем на их запросы и обеспечиваем всем необходимым", - сказал меценат.

Козловский также отметил необходимость поддерживать украинских военных и призвал всех украинцев совместно приближать победу.

"В обществе сейчас начали привыкать к реалиям войны. В начале полномасштабного вторжения все помогали чем могли, ведь понимали, что мы можем потерять свою независимость. Тогда как сейчас заметно, что люди устают. Знаю, что всем сейчас трудно, но мы не можем привыкать к этому, а для этого следует поддерживать нашу армию и помогать нашим военным, поэтому каждый из нас должен приобщиться к тому, чтобы приблизить нашу Победу над врагом. ", - отметил Козловский.

Как известно, в мае 2022 года Григорий Козловский получил государственную награду Министерства обороны Украины - "Знак Почета".

Недавно Козловский вместе с Emily Resort перечислили 2 млн гривен на протезирование раненых украинских воинов и пострадавших от войны гражданских, которые сейчас проходят реабилитацию в Superhumans Center.