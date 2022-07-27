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Козловский: набор в футбольную академию "Руха" идет полным ходом

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Среда 27 июля 2022 10:20
Козловский: набор в футбольную академию "Руха" идет полным ходом Фото: Григорий Козловский рассказал о наборе в футбольную академию "Руха" (РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский сообщил, что набор в футбольную академию "Руха" идет полным ходом. По его мнению, несмотря на войну надо заниматься детьми и воспитывать новую футбольную элиту.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Набор в футбольную академию идет полным ходом. Мы набираем деток 2011-2012 года. Уже вышли на финишную прямую, у нас уже отобрано 45 деток, они еще должны пройти последний четвертый тур. Из каждой возрастной группы будем оставлять 25-30 деток.

Общался с тренерами, спрашиваю: "Как наши детки?" Говорят: "Еще сильнее, чем предыдущие". Не было бы войны, я бы во всех группах оставил по 45, но сейчас, к сожалению, не могу", - сообщил Козловский.

Бизнесмен убежден, что после победы нам будут нужны сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене в будущем.

"Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Наивысшая благодать человека - дать возможность другим людям реализовать свои мечты. Считайте это моей жизненной миссией", - резюмировал функционер клуба.

Напомним, в этом же интервью Григорий Козловский также рассказал об ожиданиях от старта украинской Премьер-Лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Как известно, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

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Львов Григорий Козловский Футбол
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