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Козловський: набір в футбольну академію "Руху" йде повним ходом

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Середа 27 липня 2022 10:20
Козловський: набір в футбольну академію "Руху" йде повним ходом Фото: Григорій Козловський розповів про набір в футбольну академію "Руху" (РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський повідомив, що набір у футбольну академію "Руху" йде повним ходом. На його думку, попри війну треба займатись дітьми й виховувати нову футбольну еліту.

Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Набір у футбольну академію йде повним ходом. Ми набираємо діток 2011-2012 року. Вже вийшли на фінішну пряму, в нас вже відібрано 45 діток, вони ще мають пройти останній четвертий тур. З кожної вікової групи будемо лишати 25–30 діток.

Спілкувався з тренерами, питаю: "Як наші дітки?" Кажуть: "Ще сильніші, ніж попередні". Не було б війни, я б у всіх групах залишив по 45, але зараз, на жаль, не можу", - повідомив Козловський.

Бізнесмен переконаний, що після перемоги нам будуть потрібні сильні футболісти, які будуть представляти Україну на міжнародній арені в майбутньому.

"Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть пишатися. Я дуже радий, що футбольна академія "Рух" виховує майбутніх зірочок, які стануть гордістю цієї країни. Найвища благодать людини - дати можливість іншим людям реалізувати свої мрії. Вважайте це моєю життєвою місією", - резюмував функціонер клубу.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Григорій Козловський також розповів про очікування від старту Української Прем'єр-Ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах.

Як відомо, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

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Львів Григорій Козловський Футбол
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