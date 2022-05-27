Козловский: будущее Украины однозначно в ЕС и других европейских институтах

Президент футбольного клуба "РУХ" Григорий Козловский считает, что сейчас очень много людей мечтают стать украинцами. Будущее Украины однозначно в Европейском союзе и других европейских институтах.

"Сегодня украинский паспорт в мире - престижно, модно, и когда ты его вытаскиваешь заграницей, чувствуешь гордость за свою страну. Сейчас очень много людей мечтают стать украинцами. Я думаю, нас ждет и ЕС, и другие европейские институты. Впереди еще будет много светлых вещей, но для того нужно много работать и быть едиными. Потому что в единстве только будет наша сила", - заявил Козловский.

Бизнесмен также убежден, что мы все отстроим. Главное - чтобы Украина и украинцы были свободны. Своей свободы мы точно никому не подарим, добавляет он.

"За столько лет мы, даже не осознавая того, получили генокод, который просыпается в момент, который мы сами не ожидали. И делаем такие вещи, которые раньше и не снились. Именно благодаря этому те примеры героизма, того духа, той преданности стране, которыми сейчас восхищается вся страна, весь мир", - констатировал Григорий Козловский.