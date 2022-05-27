ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Козловський: майбутнє України однозначно в ЄС та інших європейських інституціях

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 14:56
Козловський: майбутнє України однозначно в ЄС та інших європейських інституціях Фото: президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко, Олександр Мороз

Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський вважає, що зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Майбутнє України однозначно в Європейському союзі та інших європейських інституціях.

Про це Григорій Козловський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Сьогодні український паспорт у світі - престижно, модно, і коли ти його витягуєш закордоном, відчуваєш гордість за свою країну. Зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Я думаю, нас чекає і ЄС, і інші європейські інституції. Попереду ще буде багато світлих речей, але для того потрібно багато працювати та бути єдиними. Бо у єдності тільки буде наша сил", - заявив Козловський.

Бізнесмен також переконаний, що ми все відбудуємо. Головне - щоб Україна та українці були вільні. Своєї свободи ми точно нікому не подаруємо, додає він.

"За стільки років ми, навіть не усвідомлюючи того, отримали генокод, який просинається в момент, який ми самі не очікували. І робимо такі речі, які раніше й не снилися. Саме завдяки цьому ті приклади героїзму, того духу, тієї відданості країні, якими зараз захоплюється вся країна, весь світ", - констатував Григорій Козловський.

Нагадаємо, в інтерв'ю Григорій Козловський також розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

Також РБК-Україна писало, що Григорій Козловський у травні цього року склав повноваження депутата Львівського обласної ради. На його думку, цей орган є абсолютно відмерлий і вже не потрібен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Львів Григорій Козловський Вторгнення Росії до України
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу