Козловський: майбутнє України однозначно в ЄС та інших європейських інституціях

Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський вважає, що зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Майбутнє України однозначно в Європейському союзі та інших європейських інституціях.

"Сьогодні український паспорт у світі - престижно, модно, і коли ти його витягуєш закордоном, відчуваєш гордість за свою країну. Зараз дуже багато людей мріють стати українцями. Я думаю, нас чекає і ЄС, і інші європейські інституції. Попереду ще буде багато світлих речей, але для того потрібно багато працювати та бути єдиними. Бо у єдності тільки буде наша сил", - заявив Козловський.

Бізнесмен також переконаний, що ми все відбудуємо. Головне - щоб Україна та українці були вільні. Своєї свободи ми точно нікому не подаруємо, додає він.

"За стільки років ми, навіть не усвідомлюючи того, отримали генокод, який просинається в момент, який ми самі не очікували. І робимо такі речі, які раніше й не снилися. Саме завдяки цьому ті приклади героїзму, того духу, тієї відданості країні, якими зараз захоплюється вся країна, весь світ", - констатував Григорій Козловський.