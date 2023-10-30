Грибний сезон скасовується? У яких областях України заборонено ходити в ліс

"Обмеження фактично є на всіх деокупованих територіях. Давайте почекаємо з відвідуванням лісів до того моменту, поки сапери обстежать території на предмет наявності боєприпасів", - заявив він.

Хорунжий додав, що за рішеннями обласних військових адміністрацій, заборона на відвідування лісів стосується 14 областей, а саме: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Зокрема, небезпека є на територіях, які були під російською окупацією, де був присутній ворог, де відбувались бойові дії або на ділянках, що перебували під обстрілами.

Що робити, якщо помітили підозрілий предмет у лісі

Якщо ви помітили підозрілий предмет:

за можливості позначте місце яскравим предметом, стрічкою, ганчіркою. Так саперам буде простіше відшукати дану ділянку;

відійдіть на безпечну відстань тим же шляхом, яким ви підійшли до предмета;

повідомте про знахідку за номером 101 або 102.

Міна небезпека

Російські загарбники, відступаючи та покидаючи раніше окуповані території України, мінували житлові будинки, покинуті будівлі і т.д.. Крім того, окупанти залишали в лісах розтяжки та міни, через що люди підривалися на них.

Раніше повідомлялося, що міни, які встановлюють росіяни в Україні, можуть бути небезпечними ще десятки років.

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