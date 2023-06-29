Гретта Тунберг про підрив росіянами Каховської ГЕС: реакція світу була недостатньою

"Я не вважаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я не думаю, що взагалі якась реакція може бути достатньою, тому що такі жахливі дії лишають нас слів", - заявила вона.

Тунберг вважає, що важко реагувати на речі, які відбуваються, особливо для людей, які переживають їх.

"Тому я вважаю, що ми маємо зробити більше для людей, які постраждали в результаті цієї катастрофи, розповідати їх історії, та розповсюджувати інформацію стосовно того, що відбувається тут. Тому, ні, я не вважаю реакцію достатньою", - заявила вона.

Екоактивістка підкреслила, що світ має робити все, що в силах, розповідати про те, що відбувається.

"Також, ми маємо пам’ятати, що цей випадок не унікальний. На жаль, це лише один з жахів бойових дій, які досі продовжуються на території України, та злочинів, які Росія скоює проти українців", - заявила Тунберг.

Підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, Херсон й частину населених пунктів було затоплено. Рівень води піднявся не декілька метрів. Наразі вода майже відступила, а рятувальники й комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинив ворог.

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