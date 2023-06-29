RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гретта Тунберг о подрыве россиянами Каховской ГЭС: реакция мира была недостаточной

Фото: шведская экоактивистка Гретта Тунберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

Реакция мира на подрыв российскими террористами Каховской ГЭС была недостаточной. Такие ужасные действия оставляют мировое общество без слов.

Об этом заявила шведская эко-активистка Грета Тунберг, отвечая на вопросы РБК-Украина.

"Я не считаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я не думаю, что вообще какая-то реакция может быть достаточной, потому что такие ужасные действия оставляют нас без слов", - заявила она.

Тунберг считает, что трудно реагировать на вещи, которые происходят, особенно для людей, которые переживают их.

"Поэтому я считаю, что мы должны сделать больше для людей, пострадавших в результате этой катастрофы, рассказывать их истории, и распространять информацию о том, что происходит здесь. Поэтому, нет, я не считаю реакцию достаточной", - заявила она.

Экоактивистка подчеркнула, что мир должен делать все, что в силах, рассказывать о том, что происходит.

"Также, мы должны помнить, что этот случай не уникален. К сожалению, это лишь один из ужасов боевых действий, которые до сих пор продолжаются на территории Украины, и преступлений, которые Россия совершает против украинцев", - заявила Тунберг.

Подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Херсон и часть населенных пунктов были затоплены. Уровень воды поднялся не несколько метров. Сейчас вода почти отступила, а спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, которые вызвал враг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины