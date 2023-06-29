Гретта Тунберг о подрыве россиянами Каховской ГЭС: реакция мира была недостаточной

"Я не считаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я не думаю, что вообще какая-то реакция может быть достаточной, потому что такие ужасные действия оставляют нас без слов", - заявила она.

Тунберг считает, что трудно реагировать на вещи, которые происходят, особенно для людей, которые переживают их.

"Поэтому я считаю, что мы должны сделать больше для людей, пострадавших в результате этой катастрофы, рассказывать их истории, и распространять информацию о том, что происходит здесь. Поэтому, нет, я не считаю реакцию достаточной", - заявила она.

Экоактивистка подчеркнула, что мир должен делать все, что в силах, рассказывать о том, что происходит.

"Также, мы должны помнить, что этот случай не уникален. К сожалению, это лишь один из ужасов боевых действий, которые до сих пор продолжаются на территории Украины, и преступлений, которые Россия совершает против украинцев", - заявила Тунберг.

Подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Херсон и часть населенных пунктов были затоплены. Уровень воды поднялся не несколько метров. Сейчас вода почти отступила, а спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, которые вызвал враг.

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