UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грецькі рятувальники не можуть взяти під контроль масштабні лісові пожежі

Фото: в Греції продовжують вирувати лісові пожежі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Греції продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, які вже визнали найбільшими в історії Європейського Союзу - наразі рятувальники не можуть приборкати вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardians.

 

З пожежами бореться понад 600 рятувальників при підтримці флоту, літаків та гелікоптерів, однак вони поки не можуть взяти полум'я під контроль. Зараз пожежі вирують неподалік Афін, острова Андрос та міста Александруполіса. 

Очікується, що в понеділок вітер зміниться, і полум'я може поширитися ще далі. Служба ЄС з управління надзвичайними ситуаціями повідомила в неділю, що лісова пожежа випалила 77 000 гектарів землі та має понад 120 активних гарячих точок.

Лісові пожежі в Греції

З кінця липня в країні вирують лісові пожежі - з тих пір загинуло щонайменше 21 людина, з яких 20 - поблизу Александруполіса. 

Останніми днями грецькі правоохоронці здійснили 79 арештів громадян, яких підозрюють у причетності до підпалів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяПожежа