В Грецию из Турции перебрались более 160 мигрантов

Из Турции на греческий материк и острова, расположенные в восточной части Эгейского моря, 24 и 25 августа перебрались более 160 мигрантов. Об этом сообщила береговая охрана Греции, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Как отмечает агентство, находящийся на северо-востоке Греции город-порт Александруполис все чаще становится целью мигрантов из-за заключенного в 2016 году соглашения между Турцией и Евросоюзом о сдерживании нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу.

Согласно этому документу, Греция может отправлять обратно в Турцию мигрантов, которые высаживаются на греческих островах в восточной части Эгейского моря, только в случае если им будет отказано в получении убежища в Греции.

Напомним, накануне на берег Мальты разрешили сойти с корабля Ocean Viking 356 спасенным в Средиземном море мигрантам. Этих мигрантов договорились перераспределить между собой шесть стран ЕС - Германия, Франция, Португалия, Румыния, Люксембург и Ирландия. Только после этого правительство Мальты согласился принять мигрантов со спасательного судна.