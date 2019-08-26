До Греції з Туреччини перебралися понад 160 мігрантів

Ілюстративне фото (flickr.com/european parliament)

Мігранти обирають цей шлях через укладену в 2016 році угоду між Туреччиною і Євросоюзом

З Туреччини на грецький материк і острови, розташовані в східній частині Егейського моря, 24 і 25 серпня перебралися понад 160 мігрантів. Про це повідомила берегова охорона Греції, передає РБК-Україна з посиланням на dpa.

Як зазначає агентство, місто-порт Александруполіс,розташоване на північному сході Греції, все частіше стає метою мігрантів через укладену в 2016 році угоду між Туреччиною та Євросоюзом про стримування нелегальної міграції біженців через Туреччину до Європи.

Згідно з цим документом, Греція може відправляти назад у Туреччину мігрантів, які висаджуються на грецьких островах у східній частині Егейського моря, тільки в разі якщо їм буде відмовлено в отриманні притулку в Греції.

Нагадаємо, напередодні на берег Мальти дозволили зійти з корабля Ocean Viking 356 врятованим у Середземному морі мігрантам. Цих мігрантів домовилися перерозподілити між собою шість країн ЄС - Німеччина, Франція, Португалія, Румунія, Люксембург і Ірландія. Тільки після цього уряд Мальти погодився прийняти мігрантів із рятувального судна.