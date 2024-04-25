Грецію просили дати ППО Україні, але вона відмовилася: прем'єр назвав причину

"Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot. Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - сказав Міцотакіс.

Він зазначив, що Греція підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами.

"Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні", - додав прем'єр Греції.