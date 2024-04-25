Грецію просили дати ППО Україні, але вона відмовилася: прем'єр назвав причину

Країни-союзники просили Грецію відправити Україні системи протиповітряної оборони С-300 або Patriot. Однак Афіни не будуть цього робити, адже системи ППО потрібні країні для власного захисту.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на іefimerida.
"Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot. Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - сказав Міцотакіс.
Він зазначив, що Греція підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами.
"Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Але системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні", - додав прем'єр Греції.
Зазначимо, що потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі додаткової системи Patriot.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.