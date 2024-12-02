Грецію накрив шторм "Бора": у країні є жертви та масштабні руйнування (фото)

Шторм "Бора" вже має серйозні наслідки для Греції. Негода продовжує нести небезпеку для країни й до вівторка її наслідки поширяться на північні регіони Егейського моря, Центральну Македонію та Фессалію.

Руйнування на Родосі

Острів Родос, популярний серед туристів, постраждав від найінтенсивнішої зливи за всю свою історію: за 12 годин випало опадів, еквівалентних трьом місяцям дощів, або близько 324 тонн. Вулиці перетворилися на бурхливі ріки, затоплено будинки, різні заклади громадського користування, а один із мостів обвалився.

Найбільше постраждав регіон Ялісос між містом Родос і міжнародним аеропортом. Політичне керівництво острова заявило про намір оголосити надзвичайний стан і закликало мешканців залишатися вдома, щоб дозволити рятувальникам розчистити дороги. Школи залишаються закритими, а влада забезпечує водопостачання у районах, де воно було порушене.

Шторм "Бора" у Греції (фото - Getty Images)

Загиблі на Лемносі

Шторм також завдав значних збитків острову Лемнос, де затоплення зруйнувало дороги та будівлі. У селі Контіас загинув 70-річний чоловік, який впав, прибираючи будинок після підтоплення. Також знайдено тіло 57-річного фермера, якого знесло течією, коли він намагався звільнити свій автомобіль, що застряг у потоці бруду.

Жителів Контіаса попросили евакуюватися через загрозу переповнення місцевої дамби.

Шторм "Бора" у Греції (фото - Getty Images)

Наслідки для Салонік та інших регіонів

У Салоніках штормові вітри зі швидкістю понад 80 км/год пошкодили електромережі, спричинивши перебої з енергопостачанням і затримки на залізничному маршруті Салоніки-Афіни. Через негоду в порту Салонік два вантажні судна зіткнулися, отримавши серйозні пошкодження.

Метеорологи попереджають про подальші небезпечні погодні явища у регіонах Кіклади та Додеканес, де школи також залишаються закритими. Острів Родос готується до нової хвилі негоди, а з Афін прибувають додаткові рятувальники для боротьби з наслідками стихії.