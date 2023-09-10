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У Греції змінили термін перебування для біженців з України

Фото: у Греції змінили термін перебування для біженців з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Греції продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство міграції та притулку Греції.

"Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Також Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

Загалом Греція надала прихисток 25 тисячам українським біженцям. Вони мають доступ до державної медицини та освіти, право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.

Допомога Греції

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. Під час свого візиту він заявив, що Афіни будуть тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції в Чорноморській акваторії.

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