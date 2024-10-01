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У Греції потонули дві українські туристки, - МЗС

Фото: у Греції потонули дві українські туристки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На грецькому острові Корфу потонули дві українки, які перебували там на відпочинку. Трагедія сталася 30 вересня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Укрінформу" розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"30 вересня Посольство України в Грецькій Республіці отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу про смерть двох громадянок України, яка сталася на морі. Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку", - повідомили у МЗС.

У відомстві зазначили, що посольство України підтримує контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.

Особи померлих встановлено - це громадянки України, мати та донька 1972 та 1992 років народження.

Як зазначили у МЗС, співробітники посольства встановили контакт з родичем загиблих в Україні та поінформували про трагедію.

Нагадаємо, у липні у Польщі біля кордону з Німеччиною сталася ДТП з українцями. Внаслідок аварії були постраждалі, зокрема діти.

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