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В Греции утонули две украинские туристки, - МИД

Фото: в Греции утонули две украинские туристки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На греческом острове Корфу утонули две украинки, которые находились там на отдыхе. Трагедия произошла 30 сентября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Укринформу" рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"30 сентября Посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу о смерти двух гражданок Украины, которая произошла на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что посольство Украины поддерживает контакт с местными компетентными органами, медучреждением, в которое были доставлены тела умерших, а также страховой компанией.

Личности умерших установлены - это гражданки Украины, мать и дочь 1972 и 1992 годов рождения.

Как отметили в МИД, сотрудники посольства установили контакт с родственником погибших в Украине и проинформировали о трагедии.

Напомним, в июле в Польше возле границы с Германией произошло ДТП с украинцами. В результате аварии были пострадавшие, в том числе дети.

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МИД УкраиныГреция