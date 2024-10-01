В Греции утонули две украинские туристки, - МИД

"30 сентября Посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу о смерти двух гражданок Украины, которая произошла на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что посольство Украины поддерживает контакт с местными компетентными органами, медучреждением, в которое были доставлены тела умерших, а также страховой компанией.

Личности умерших установлены - это гражданки Украины, мать и дочь 1972 и 1992 годов рождения.

Как отметили в МИД, сотрудники посольства установили контакт с родственником погибших в Украине и проинформировали о трагедии.