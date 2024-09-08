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У Греції через великий потік туристів введуть збір за відвідування двох островів

Фото: у Греції введуть збір за відвідування двох островів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про наміри запровадити збір у розмірі 20 євро з відвідувачів круїзних лайнерів. Збір буде братись за відвідування островів Санторіні та Міконос під час піку літнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, надмірний туризм є проблемою лише в кількох туристичних місцях Греції.

"Греція не має структурної проблеми надмірного туризму… Деякі з її туристичних місць мають значну проблему протягом певних тижнів або місяців року, з якою ми повинні мати справу. Круїзне судноплавство обтяжує Санторіні та Міконос", - пояснив він.

Міцотакіс пояснив, що частина зі збору з пасажирів круїзних лайнерів, які прямують на ці острови, буде передаватись місцевим громадам для інвестування в інфраструктуру.

Санторіні та Міконос - два найпопулярніші туристичні напрямки в Греції, які щороку приваблюють мільйони відвідувачів. Санторіні зазвичай приймає близько 2 мільйонів туристів щороку.

Міконос, відомий своїм бурхливим нічним життям і приймає приблизно стільки ж - від 1,5 до 2 мільйонів відвідувачів на рік. Пік туризму на обох островах припадає на літні місяці, що підживлюється міжнародними мандрівниками, які прибувають авіарейсами та круїзними суднами. Наприклад, у 2019 році, до пандемії, Міконос відвідало майже 787 000 пасажирів круїзних лайнерів.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на початку цього року Венеція запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро. Відтоді кількість відвідувачів зменшилася, однак очікується, що в найближчі роки вона все ж перевищить допандемічний рівень.

Надмірний туризм вважається однією з найактуальніших проблем Венеції, населення якої становить близько 250 000 осіб, а у 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів туристів.

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