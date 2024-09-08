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В Греции из-за большого потока туристов введут сбор за посещение двух островов

Фото: в Греции введут сбор за посещение двух островов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о намерениях ввести сбор в размере 20 евро с посетителей круизных лайнеров. Сбор будет браться за посещение островов Санторини и Миконос во время пика летнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, чрезмерный туризм - проблема лишь в нескольких туристических местах Греции.

"Греция не имеет структурной проблемы чрезмерного туризма… Некоторые из ее туристических мест имеют значительную проблему в течение определенных недель или месяцев года, с которой мы должны иметь дело. Круизное судоходство тяготит Санторини и Миконос", - пояснил он.

Мицотакис пояснил, что часть сбора с пассажиров круизных лайнеров, следующих на эти острова, будет передаваться местным общинам для инвестирования в инфраструктуру.

Санторини и Миконос – два самых популярных туристических направления в Греции, которые ежегодно привлекают миллионы посетителей. Санторини обычно принимает около 2 миллионов туристов каждый год.

Миконос, известный своей бурной ночной жизнью и принимающий примерно столько же – от 1,5 до 2 миллионов посетителей в год. Пик туризма на обоих островах приходится на летние месяцы, подпитываемые международными путешественниками, прибывающими авиарейсами и круизными судами. Например, в 2019 году, в пандемию, Миконос посетило почти 787 000 пассажиров круизных лайнеров.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что в начале этого года Венеция ввела ежедневную плату за вход в размере 5 евро . С тех пор количество посетителей уменьшилось, однако ожидается, что в ближайшие годы оно все же превысит допандемический уровень.

Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек, а в 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов.

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