Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів, - ЗМІ

Системи протиповітряної оборони (ППО) Греції С-300 були задіяні для переслідування винищувачів F-16 командування ВПС Туреччини в міжнародному повітряному просторі в Егейському і Середземному морях.

Про це заявили джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Інцидент стався в серпні. Чергові турецькі літаки зазнали переслідування з боку системи ППО С-300, дислокованої на острові Крит. Радар супроводу цілей і наведення ракет системи С-300 зафіксував ракету класу "земля-повітря" на турецьких F-16, що виконує розвідувальну місію в 10 тисячах футів на захід від острова Родос.

Видання зазначає, що інцидент не сумісний з духом союзництва. Наперекір "ворожий акт", винищувачі виконали заплановані завдання і благополучно повернулися на бази.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара не планує вступати у відкритий військовий конфлікт з Грецією, попри розбіжності.